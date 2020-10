Pordenone-Reggina in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

(Di venerdì 23 ottobre 2020)sarà visibile in tv? Ecco la, l’e le informazioni sulladel match della quinta giornata di. A Lignano Sabbiadoro in campo i ramarri che dopo il gran quarto posto dello scorso anno hanno cominciato malissimo con tre pareggi e una sconfitta; stesso numero di pareggi, ma con una vittoria per i calabresi che dunque sono imbattuti. Fischio d’inizio alle ore 14 di sabato 24 ottobre,tv non disponibile esu Dazn.

citynowit : “Amaranto ancora imbattuti, alla ricerca della prima vittoria esterna ” - TUTTOB1 : Reggina: proseguono gli allenamenti verso la sfida contro il Pordenone - Fantacalciok : Pordenone – Reggina: cronaca diretta, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Pordenone – Reggina: cronaca diretta, risultato in tempo reale - sowmyasofia : Pordenone-Reggina formazioni e dove vederla -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Reggina

Senza Floccari e Paloschi, che con tutta probabilità non rientreranno nemmeno per le gare della prossima settimana (contro Crotone in Coppa Italia e Reggina in campionato ... prestazioni molto ...Per il Monza gara casalinga contro un ChievoVerona reduce da due successi di fila, la Reggina invece dopo 2 pareggi consecutivi cerca l’exploit in casa del Pordenone. La tua privacy è molto importante ...