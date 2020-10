Meteo avviato verso un periodo con forti piogge e perturbazioni intense

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La linea di tendenzaprospetta un concreto trenduna fase di maltempo, stavolta dai connotati di autunno inoltrato, con una successiva diminuzione della temperatura, specie al Nord Italia. Ma nel frattempo, giungerà tantissima pioggia. E parecchia pioggia dovrebbe cadere nelle regioni del Nord Italia ubicate in prossimità delle Prealpi e le aree alpine. Non dovrebbero esseretorrenziali, ma comunque corpose, in territori che sono comunque abituati a vivere eventi piovosi imponenti. Le stime che proponiamo vedrebberopiù abbondanti nelle aree in prossimità delle Prealpi, con picchi maggiori sui monti, dove in un arco temporale di 5 giorni, saranno superati ben oltre i 100 millimetri. Però,novembre, nelle Alpi ...