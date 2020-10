Mara Maionchi positiva al Covid, ricoverata a Milano: “E’ in ottime mani” (Di sabato 24 ottobre 2020) La discografica Mara Maionchi è risultata positiva al Coronavirus. E’ ricoverata a Milano ma le sue condizioni sembrano essere buone La discografica bolognese Mara Maionchi è risultata positiva al… Questo articolo Mara Maionchi positiva al Covid, ricoverata a Milano: “E’ in ottime mani” è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 ottobre 2020) La discograficaè risultataal Coronavirus. E’ma le sue condizioni sembrano essere buone La discografica bologneseè risultataal… Questo articoloal: “E’ inmani” è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

