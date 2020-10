Mara Maionchi positiva al Covid-19, ricoverata in ospedale: come sta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mara Maionchi è risultata positiva al Coronavirus e al momento si trova ricoverata in ospedale. Le news parlano di un mini focolaio a Italia's Got Talent L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 23 ottobre 2020)è risultataal Coronavirus e al momento si trovain. Le news parlano di un mini focolaio a Italia's Got Talent L'articolo proviene da Gossip e Tv.

tpi : Mara Maionchi ricoverata in ospedale per il #coronavirus. - Corriere : Mara Maionchi ricoverata per Covid a Milano: possibile focolaio a «Italia’s Got Talent» - HuffPostItalia : Mara Maionchi ricoverata per Covid - ImpieriFilippo : RT @Corriere: Mara Maionchi ricoverata per Covid a Milano: possibile focolaio a «Italia’s Got Talent» - Ragusanews : Mara Maionchi ricoverata per Coronavirus -