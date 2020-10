Lo strano caso del libro sul Covid di Speranza: pubblicato e bloccato (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'appello degli scienziati a Conte e Mattarella: 'Subito misure drastiche' 23 ottobre 2020 Giovedì 22 ottobre sarebbe dovuto uscire in tutte le librerie il libro del ministro della Salute Roberto ... Leggi su today (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'appello degli scienziati a Conte e Mattarella: 'Subito misure drastiche' 23 ottobre 2020 Giovedì 22 ottobre sarebbe dovuto uscire in tutte le librerie ildel ministro della Salute Roberto ...

kito_mhm : Lo strano caso del libro sul Covid di Speranza: pubblicato e bloccato - bordienrico : RT @stemolinaradio: Cina: 1.5 miliardi di persone, casi #COVID19 totali 91546, nessun nuovo caso. Italia 60 milioni, 466.000 casi, in cres… - mariorossinet : LO STRANO CASO DEL LABORATORIO P4 WHUAN: COME IN UN TEST NUCLEARE. SPECIALI INDYGFRAF by WREP - AntonelloAng : RT @stemolinaradio: Cina: 1.5 miliardi di persone, casi #COVID19 totali 91546, nessun nuovo caso. Italia 60 milioni, 466.000 casi, in cres… - Today_it : Lo strano caso del libro sul Covid di Speranza: pubblicato e bloccato -