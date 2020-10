LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: inizia la FP1 (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 La classifica dei tempi aggiornata: 1 22 S. LOWES 1:53.765 2 40 H. GARZO +0.295 3 7 L. BALDASSARRI +0.329 4 96 J. DIXON +0.350 5 72 M. BEZZECCHI +0.506 6 10 L. MARINI +0.642 7 97 X. VIERGE +0.853 8 9 J. NAVARRO +0.877 9 42 M. RAMIREZ +1.025 10 16 J. ROBERTS +1.072 12.00 Scivolata per Jorge Navarro in curva 8. Non ci sono conseguenze per lui. 11.58 Le scivolate di Marco Bezzecchi e Luca Marini nell’evento di settimana scorsa hanno riaperto un Mondiale che sembrava diretto in casa Sky. Enea Bastianini (Italtrans) si trova ora al comando con due punti su Sam Lowes (Marc VDS), il dominatore dell’ultimo fine settimana. 11.58 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.55 Bandiera verde! inizia la ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 La classifica dei tempi aggiornata: 1 22 S. LOWES 1:53.765 2 40 H. GARZO +0.295 3 7 L. BALDASSARRI +0.329 4 96 J. DIXON +0.350 5 72 M. BEZZECCHI +0.506 6 10 L. MARINI +0.642 7 97 X. VIERGE +0.853 8 9 J. NAVARRO +0.877 9 42 M. RAMIREZ +1.025 10 16 J. ROBERTS +1.072 12.00 Scivolata per Jorge Navarro in curva 8. Non ci sono conseguenze per lui. 11.58 Le scivolate di Marco Bezzecchi e Luca Marini nell’evento di settimana scorsa hanno riaperto un Mondiale che sembrava diretto in casa Sky. Enea Bastianini (Italtrans) si trova ora al comando con due punti su Sam Lowes (Marc VDS), il dominatore dell’ultimo fine settimana. 11.58 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.55 Bandiera verde!la ...

In corso la prima sessione di prove del GP de Teruel, secondo appuntamento consecutivo in programma al Motorland di Aragon. Nelle Libere 1 della Moto3 il più veloce è stato Masia davanti a Fenati e Ön ...

Orari e programmazione TV dell'11° round del Mondiale MotoGP 2020, in diretta da Aragon su Sky Sport MotoGP e anche "in chiaro" su TV8 A sette giorni dall'apoteosi-Suzuki al Motorland Aragon, i protag ...

