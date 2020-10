Leone Lucia bacia una bimba | “E se fosse un maschietto?” | Chiara Ferragni interviene in maniera perfetta

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ha condiviso un dolcissimo video del figlioalle prese con baci e abbracci di Nina, una piccola amichetta. La mamma, riprendendolo, ha invitato il figlio a ricambiare i gesti d’affetto della, scatenando una pioggia di commenti e pure qualche critica.una: “E seun maschietto?”,... L'articolouna: “E seun maschietto?”,inproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

itsforhys : RT @itsmc17: LEONE LUCIA FERRAGNI HA UNA VITA SENTIMENTALE MIGLIORE DELLA MIA - _brazycrazy_ : RT @sirivsbl4ck: niente raga, Leone Lucia Ferragni ha una vita sentimentale più attiva della mia - _Valealizzi_ : RT @itsmc17: LEONE LUCIA FERRAGNI HA UNA VITA SENTIMENTALE MIGLIORE DELLA MIA - _Valealizzi_ : RT @sirivsbl4ck: niente raga, Leone Lucia Ferragni ha una vita sentimentale più attiva della mia - guancjale : RT @itsmc17: LEONE LUCIA FERRAGNI HA UNA VITA SENTIMENTALE MIGLIORE DELLA MIA -

Ultime Notizie dalla rete : Leone Lucia

Leone Lucia bacia una bambina: “E se fosse un maschietto?”, Chiara Ferragni interviene in maniera perfetta, ecco cosa è successo.Ha tenuto il riserbo per i primi mesi, ma da quando Chiara Ferragni ha annunciato di essere incinta di una bambina gli aggiornamenti sulla gravidanza sono costanti. Documenta per i follower tutte le f ...