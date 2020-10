Le critiche a Gianni Bugno | sindacalista dei corridori e commentatore Rai | per la protesta al Giro d’Italia

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Polemica niente male ald’Italia dopo quanto accaduto nella giornata di oggi, nel corso della terzultima tappa della corsa rosa da Morbegno ad Asti. A causa del maltempo, infatti, ihanno ottenuto dalla direzione di corsa la riduzione della tappa di ben 80 chilometri, compromettendo il disegno originale della tappa e, per quanto possa valere, anche il regolare svolgimento di una corsa tiratissima che vede i tre principali concorrenti per la maglia rosa racchiusi in quindici secondi. Nonostante ciò,– presidente della CPA eRai per quest’anno – si è schierato accanto ai, manifestando la propria posizione in diretta, sul servizio pubblico. LEGGI ANCHE > Coronavirus al, anche ...