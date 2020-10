Khabib vs Gaethje: il mito Ufc che lottava con gli orsi ed è amico di CR7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_it : #Ufc254 Lottava con gli orsi, ora ha un impero: chi è #Khabib #Nurmagomedov, l’uomo che nessuno ha mai battuto #ufc… - FattiMarziali : Federico Caliri (@federic02734451) compie un'analisi psicologica dei due protagonisti del main event di domani sera… - waraki_ : Il rispetto tra Khabib e Gaethje me li fa apprezzare ancora di più. Mi spiace Conor ma qui stiamo ad un altro livello - alexdandi : Khabib vs Gaethje è ufficiale! Domani dalle 20 in diretta su @DAZN_IT se vi va recuperate la mia live reaction a we… - FightYours : Un face-off cordiale, quasi amichevole. Ma domani notte sarà guerra tra Khabib Nurmagomedov ?? e Justin Gaethje ???? @… -

Ultime Notizie dalla rete : Khabib Gaethje Khabib vs Gaethje: l'incontro che farà la storia MAM-e Khabib: ''Gaethje ha dinamite nelle mani. Voglio ritirarmi da imbattuto''

L'imbattuto campione dagestano dei pesi leggeri UFC si prepara ad affrontare a UFC254 quello che si prospetta come uno degli avversari più pericolosi mai incontrati fino ad ora: Justin Gaethje.

Gaethje: ''Khabib non ha mai affrontato uno come me''

RCS MediaGroup S.p.A.

L'imbattuto campione dagestano dei pesi leggeri UFC si prepara ad affrontare a UFC254 quello che si prospetta come uno degli avversari più pericolosi mai incontrati fino ad ora: Justin Gaethje.RCS MediaGroup S.p.A.