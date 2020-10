Io e le mie mogli: Robyn Brown vuole definitivamente separarsi dal marito? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si intitola Io e le mie mogli ed è uno dei classici docu-realiy che ormai da anni ci tiene compagnia in tv, prima sul canale 31 del digitale terrestre, poi su HGTV. Sister Wives, questo il titolo originale del programma negli States, ha sempre fatto discutere. Un uomo solo sposato con più donne e con un gran numero di figli è possibile? Sì, se abiti nello Utah come la famiglia Brown, dichiaratamente poligama. Per chi ancora non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco un brevissimo riassunto: Io e le mie mogli, per la prima volta in onda nel lontano 2010, racconta la movimentata vita di Kody Brown, padre di ben 18 figli avuti da quattro mogli diverse con le quali risulta regolarmente sposato da anni. La famiglia Brown è certo particolare, ma ... Leggi su tvblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si intitola Io e le mieed è uno dei classici docu-realiy che ormai da anni ci tiene compagnia in tv, prima sul canale 31 del digitale terrestre, poi su HGTV. Sister Wives, questo il titolo originale del programma negli States, ha sempre fatto discutere. Un uomo solo sposato con più donne e con un gran numero di figli è possibile? Sì, se abiti nello Utah come la famiglia, dichiaratamente poligama. Per chi ancora non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco un brevissimo riassunto: Io e le mie, per la prima volta in onda nel lontano 2010, racconta la movimentata vita di Kody, padre di ben 18 figli avuti da quattrodiverse con le quali risulta regolarmente sposato da anni. La famigliaè certo particolare, ma ...

