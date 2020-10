Inter, Conte: “Non vinciamo da tre partite ma non sono preoccupato” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alla vigilia del match esterno sul terreno del Genoa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha condiviso il suo pensiero sulla partita in sala stampa "Non c’è nessuna preoccupazione se da tre partite non si vince ma stiamo facendo il giusto percorso che rende felice me ma pure il club e il giocatori. Guardiamo al Liverpool che è stato quattro anni senza vincere e ora è una macchina da guerra. Chi arriva oggi dall'esterno vede nell'Inter una struttura solida che si sta assestando a differenza degli anni precedenti. E questo ci porta felicità. Non devo Intervenire nella testa dei miei ragazzi, sono soprattutto uomini – riporta Gazzetta.it -. La barra è dritta e quando vedo determinati atteggiamenti non posso che essere soddisfatto. Dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alla vigilia del match esterno sul terreno del Genoa, il tecnico dell'Antonioha condiviso il suo pensiero sulla partita in sala stampa "Non c’è nessuna preoccupazione se da trenon si vince ma stiamo facendo il giusto percorso che rende felice me ma pure il club e il giocatori. Guardiamo al Liverpool che è stato quattro anni senza vincere e ora è una macchina da guerra. Chi arriva oggi dall'esterno vede nell'una struttura solida che si sta assestando a differenza degli anni precedenti. E questo ci porta felicità. Non devovenire nella testa dei miei ragazzi,soprattutto uomini – riporta Gazzetta.it -. La barra è dritta e quando vedo determinati atteggiamenti non posso che essere soddisfatto. Dobbiamo ...

