Infortunio Alex Sandro, pessime notizie: si allungano i tempi di recupero

Infortunio Alex Sandro – Caso Alex Sandro in casa Juventus. L'Infortunio accorso ad Alex Sandro sembrerebbe essere più grave del previsto. Il problema muscolare accusato dal terzino brasiliano lo tiene ancora fermo al box, a dispetto di una prima "diagnosi" che vedeva un suo rientro immediatamente dopo la sosta delle Nazionali.In casa Juve la corsia mancina in questo inizio di stagione ha causato non pochi grattacapi.

Infortunio Alex Sandro, le ultimissime

A causa dell'Infortunio di Alex Sandro, infatti, Pirlo ha dovuto utilizzare in quel ruolo il giovane Gianluca Frabotta, o spostare ...

