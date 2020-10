Il piccolo lotta tra la vita e la morte: non sa ancora che mamma non c’è più (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ennesimo schianto nella notte, ed un’altra vita spezzata sulla asfalto. L’auto sulla quale viaggiava la donna si è schiantata contro del materiale edile in un cantiere. Un’incidente improvviso, lo schianto arrivato al termine di un breve tragitto all’interno di un cantiere, l’auto che ci finisce dentro per sbaglio, l’urto, la forte collisione tra la vettura ed il materiale presente nel cantiere. E poi la vita spezzata di Silvia, 31enne sinta, per una svista probabilmente del marito alla guida, che ha invaso un cantiere, apparentemente senza alcun motivo. Le indagini, sono già in corso per accertarne le cause. Molto grave il figlio della coppia, che viaggiava sul sediolino posteriore, trasportato con urgenza in ospedale. Condizioni critiche anche per lo stesso marito della donna, ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ennesimo schianto nella notte, ed un’altraspezzata sulla asfalto. L’auto sulla quale viaggiava la donna si è schiantata contro del materiale edile in un cantiere. Un’incidente improvviso, lo schianto arrivato al termine di un breve tragitto all’interno di un cantiere, l’auto che ci finisce dentro per sbaglio, l’urto, la forte collisione tra la vettura ed il materiale presente nel cantiere. E poi laspezzata di Silvia, 31enne sinta, per una svista probabilmente del marito alla guida, che ha invaso un cantiere, apparentemente senza alcun motivo. Le indagini, sono già in corso per accertarne le cause. Molto grave il figlio della coppia, che viaggiava sul sediolino posteriore, trasportato con urgenza in ospedale. Condizioni critiche anche per lo stesso marito della donna, ...

mischiefsmerlin : RT @lynchsdaughter: è il fatto che ogni piccolo pezzetto di umanità sia costantemente rimesso in discussione quando si tratta delle donne.… - ronnieesoul : RT @lynchsdaughter: è il fatto che ogni piccolo pezzetto di umanità sia costantemente rimesso in discussione quando si tratta delle donne.… - Dvamon : RT @lynchsdaughter: è il fatto che ogni piccolo pezzetto di umanità sia costantemente rimesso in discussione quando si tratta delle donne.… - itsmaricx_ : RT @lynchsdaughter: è il fatto che ogni piccolo pezzetto di umanità sia costantemente rimesso in discussione quando si tratta delle donne.… - marvceline : RT @lynchsdaughter: è il fatto che ogni piccolo pezzetto di umanità sia costantemente rimesso in discussione quando si tratta delle donne.… -

Ultime Notizie dalla rete : piccolo lotta Il piccolo lotta tra la vita e la morte: non sa che mamma non c'è... CheNews.it Kylian Mbappé distrutto per la morte del piccolo Lucas (a cui aveva dedicato il suo gol contro il Nimes): «Sei tu il vero eroe»

Il piccolo Lucas non ce l’ha fatta e ora risplende fra le stelle ... che proprio venerdì scorso aveva dedicato a quel bambino coraggioso e sorridente, che da quasi un anno lottava come un guerriero ...

Mbappé, triste annuncio sui social: “Il mio piccolo amico Lucas è tra le stelle”

Con un post triste e tenero sul suo profilo Instagram Kylian Mbappé ha annunciato che il suo amico Lucas è morto ...

Il piccolo Lucas non ce l’ha fatta e ora risplende fra le stelle ... che proprio venerdì scorso aveva dedicato a quel bambino coraggioso e sorridente, che da quasi un anno lottava come un guerriero ...Con un post triste e tenero sul suo profilo Instagram Kylian Mbappé ha annunciato che il suo amico Lucas è morto ...