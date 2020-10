Il Governo pronto a misure più severe: “Ma non sarà lockdown totale” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Non faremo nessun lockdown totale ma stiamo prevedendo misure molto più severe, perché il numero dei contagi è piuttosto preoccupante. Ma non saranno misure equiparabili a quelle di questa primavera, c’è una discussione in corso nel Governo”. Così la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli (Pd), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Non faremo nessuntotale ma stiamo prevedendomolto più, perché il numero dei contagi è piuttosto preoccupante. Ma non sarannoequiparabili a quelle di questa primavera, c’è una discussione in corso nel”. Così la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli (Pd), ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7.

