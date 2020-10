Il Covid arriva al Quirinale: positivo lo chef di Mattarella (Di venerdì 23 ottobre 2020) positivo uno degli chef che prepara tutti i giorni i pasti al Presidente della Repubblica e a tutto il suo entourage. Attivato immediatamente il protocollo sanitario. È stata riscontrata la positività dello chef del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si trova già in isolamento da una settimana, ed è uno dei membri dello staff che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020)uno degliche prepara tutti i giorni i pasti al Presidente della Repubblica e a tutto il suo entourage. Attivato immediatamente il protocollo sanitario. È stata riscontrata la positività dellodel presidente della Repubblica, Sergio. Si trova già in isolamento da una settimana, ed è uno dei membri dello staff che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La7tv : #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola smentisce le dichiarazioni del premier #Conte sul #vaccino pronto a fine a… - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Londra impone la quarantena per chi arriva dall'Italia #ANSA - poicipenso4 : @ricky_schiavon @Jnterista_7 @GiovaB95 @mr9_88 No forse non hai capito. Se X persone prendono il Covid, una parte d… - romasociale : CRISI COVID, DAL NO-PROFIT ARRIVA UN CONCRETO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE @CaritasRoma @ACLI_Roma @Roma @CCIRomaCapitale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva Covid, arriva il nuovo modulo di autocertificazione valido su tutto il territorio nazionale Fanpage.it Toscana: medici di famiglia oberati di lavoro e liberatorie lente

In Toscana i medici di famiglia sono oberati di lavoro e le liberatorie Covid stentano ad arrivare ... e intere famiglie - ormai guarite - in attesa di una liberatoria che non arriva mai nei tempi ...

Mes, Nicola Zingaretti: Serve chiarezza, no a bandierine di partito

ROMA - ’’Noi riteniamo utile accedere al Mes, lo si può fare più rapidamente del Recovery Fund e forse a tassi di interessi più bassi’’. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aprendo la ...

In Toscana i medici di famiglia sono oberati di lavoro e le liberatorie Covid stentano ad arrivare ... e intere famiglie - ormai guarite - in attesa di una liberatoria che non arriva mai nei tempi ...ROMA - ’’Noi riteniamo utile accedere al Mes, lo si può fare più rapidamente del Recovery Fund e forse a tassi di interessi più bassi’’. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aprendo la ...