Il caffè al cacao | ecco come farlo a casa | con la classica moka

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Per ricaricare le energie non c’è nulla di meglio del caffè al! Una bevanda super energetica, in grado di darvi il giusto sprint nei momenti di affaticamento fisico e mentale. L’unione di questi due ingredienti in un’unica bevanda vi regalerà un sapore avvolgente e extra forte per uno sprint da campionesse; risulta davvero ottima da gustare la mattina a colazione o quando ci si sente sotto stress!farla acon la. Curiose? Iniziamo! Il caffè alcon laQuando andrete a preparare il vostro caffè alricordate che il sapore più ...