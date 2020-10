God of War e Final Fantasy 7 Remake saranno ottimizzati su PS5 (Di venerdì 23 ottobre 2020) A quanto pare God of War 3 Remastered, God of War (2018) e Final Fantasy 7 Remake saranno tutti ottimizzati su PS5.Le nuove informazioni arrivano dal famoso dataminer di Bloodborne e Dark Souls Lance McDonald. Secondo McDonald, tutti e tre i giochi sono stati aggiornati per supportare in qualche modo PS5, ma al momento nessuno sa di quali aggiornamenti godranno i giochiIn una risposta al tweet originale, un utente si chiede se qualcuno dei tre giochi sarà in grado di raggiungere i 60 frame al secondo su PS5. McDonald risponde che, poiché God of War del 2018 presenta un frame rate illimitato se si è in grado di hackerare il gioco, è molto probabile che il titolo di Sony Santa Monica sarà in grado di raggiungere i 60FPS su next-gen.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) A quanto pare God of War 3 Remastered, God of War (2018) etuttisu PS5.Le nuove informazioni arrivano dal famoso dataminer di Bloodborne e Dark Souls Lance McDonald. Secondo McDonald, tutti e tre i giochi sono stati aggiornati per supportare in qualche modo PS5, ma al momento nessuno sa di quali aggiornamenti godranno i giochiIn una risposta al tweet originale, un utente si chiede se qualcuno dei tre giochi sarà in grado di raggiungere i 60 frame al secondo su PS5. McDonald risponde che, poiché God of War del 2018 presenta un frame rate illimitato se si è in grado di hackerare il gioco, è molto probabile che il titolo di Sony Santa Monica sarà in grado di raggiungere i 60FPS su next-gen.Leggi altro...

