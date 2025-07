Estate bene | dal 4 luglio su Rai 3 il programma sul benessere

Preparati a vivere un’estate all’insegna del benessere: dal 4 luglio su Rai 3 arriva un nuovo programma dedicato all’armonia tra mente e corpo. Con approfondimenti su salute, attualità e stili di vita salutari, questa trasmissione coinvolgerà gli spettatori con interviste e reportage, guidati da una conduttrice amata dal pubblico. Un appuntamento imperdibile per chi desidera prendersi cura di sé e scoprire nuovi modi per vivere meglio, giorno dopo giorno.

Un nuovo appuntamento televisivo si appresta a debuttare sulla rete Rai 3, portando in scena un format dedicato al benessere e all'armonia tra mente e corpo. Con un focus su temi di attualità, salute e stili di vita salutari, la trasmissione promette di coinvolgere gli spettatori attraverso approfondimenti, interviste e reportage. La conduzione è affidata a una figura già nota al pubblico della terza rete pubblica, che guiderà le puntate settimanali con competenza e stile professionale. estate bene: il nuovo programma di rai 3. la conduttrice francesca parisella. Estate Bene nasce dalla direzione Rai Approfondimenti, con l'obiettivo di offrire contenuti che favoriscano il benessere psico-fisico degli spettatori.

