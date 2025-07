Addio Michael Madsen | sei stato l’ultimo cowboy d’America

Addio Michael Madsen, l'ultimo cowboy di un’America ormai scomparsa. La tua presenza sul grande schermo ha rappresentato un'epoca, un simbolo di contraddizioni e autenticità. Speriamo che il cinema possa ancora dar vita a nuovi eroi capaci di incarnare questa complessità. Continua a leggere.

Addio Michael. Sei stato l’ultimo cowboy di un’America che non esiste più. Spero possano esserci nuovi cowboy nel cinema che sappiano incarnare certe contraddizioni come hai fatto tu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Addio a Michael Madsen, Mr. Blonde di Tarantino - La scena in cui tortura un poliziotto ballando sulle note di "Stuck in the Middle with You" degli Stealers Wheel è entrata nella storia del ... Riporta msn.com

Addio a Michael Lang, organizzò il festival di Woodstock - Addio a un mito della musica: Michael Lang, l'impresario che nel 1969 con tre amici organizzo' il festival di Woodstock, e' morto di cancro in un ospedale di New York. Scrive ansa.it