DAO Bistrot raddoppia | nuova apertura in un elegante spazio a Viale Jonio tra autentica cucina cinese e design contemporaneo

tra tradizione e innovazione. DAO Bistrot si presenta come un’oasi di gusto e stile, dove l’autentica cucina cinese si fonde con un design contemporaneo, offrendo un’esperienza culinaria unica nel cuore di Viale Jonio. Un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei sapori orientali, pronto a conquistare i palati più esigenti e a diventare il luogo preferito degli appassionati di buona cucina e atmosfere raffinate.

Dopo il successo della prima sede in Piazza Bologna, DAO Bistrot inaugura la sua seconda sede a Roma, in Viale Jonio, consolidando la sua visione di una cucina cinese autentica, accessibile e moderna. Un nuovo indirizzo imperdibile per chi cerca sapori orientali raffinati in un ambiente accogliente e di design. Il nuovo bistrot nasce dove un tempo sorgeva DAO Restaurant, ora trasferitosi in via Sardegna 19, e rappresenta un perfetto equilibrio tra memoria e contemporaneità. L’intervento architettonico, curato dallo studio Zeki Studio con la direzione artistica di Emanuela Di Cristino, ha rigenerato gli spazi esistenti senza snaturarli. 🔗 Leggi su Funweek.it

Aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00 - Chiuso il lunedì

