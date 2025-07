Dazi Usa Von der Leyen | Vogliamo un accordo ma siamo pronti a qualsiasi eventualità

In un contesto di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea, le parole della commissaria von der Leyen evidenziano una posizione ferma e determinata. Mentre i negoziati sui dazi sono in corso, l'UE si mostra desiderosa di trovare un'intesa, ma pronta a tutto. La strategia adottata riflette la volontĂ di difendere gli interessi europei qualunque sia l'esito delle trattative, lasciando aperta la porta a soluzioni negoziate o a misure di difesa.

(Agenzia Vista) Danimarca, 03 luglio 2025 “I negoziati sui dazi con gli Stati Uniti sono in corso. Mentre parliamo, il commissario Sefcovic è a Washington oggi. Voglio solo dire che siamo pronti per un accordo. Vogliamo una soluzione negoziata, ma sapete tutti che, allo stesso tempo, ci stiamo preparando all'eventualitĂ che non si raggiunga un accordo soddisfacente. Per questo motivo abbiamo consultato una lista di riequilibrio e difenderemo gli interessi europei se necessario. Se necessario. In altre parole, tutti gli strumenti sono sul tavolo”. Lo ha affermato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa ad Aarhus, Danimarca, con la premier Mette Frederiksen, per l'avvio della presidenza danese del Consiglio Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it