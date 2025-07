Sinner-Vukic | gli highlights Jannik domina sul Centrale

Jannik Sinner sfodera una performance travolgente sul Centrale di Wimbledon, dominando senza pietà Vukic in tre set con punteggi impietosi. Il talento italiano, al massimo della forma, chiude la partita con un passante spettacolare nel terzo set, lasciando gli spettatori senza parole. Ora si prepara ad affrontare Pedro Martinez nel prossimo turno: un altro passo verso la gloria. Guarda gli highlights e vivi l’emozione di questa straordinaria vittoria!

Vittoria senza problemi per Jannik Sinner, che sul Centrale di Wimbledon domina Vukic e vince in tre set 6-1 6-1 6-3. Il numero uno del ranking Atp non lascia scampo all'australiano, annullando anche una palla break nel finale di terzo set con un passante incredibile. Al terzo turno l'azzurro affronterà lo spagnolo Pedro Martinez. Guarda gli highlights .