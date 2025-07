Marche Regione ha firmato l’ordinanza di sospensione lavoro all’aperto

A partire dalla mezzanotte di oggi, la Regione Marche ha adottato un’ordinanza che sospende le attività all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, logistico e nei cantieri edili, per tutelare la salute dei lavoratori durante le ore più calde. Questa misura, firmata dal presidente Francesco Acquaroli, resterà in vigore fino al 31 agosto 2025, e si applicherà nelle aree e nei giorni specificati. La sicurezza viene prima di tutto: ecco cosa cambia per i lavoratori nelle Marche.

A partire dalla mezzanotte di oggi scatta l’Ordinanza firmata del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che vieta l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria 12.30 – 16, nei settori agricolo, florovivaistico e della logistica, e nei cantieri edili e stradali. Le disposizioni dureranno fino alle ore 24 del 31 agosto 2025, e troveranno applicazione nei giorni e nelle aree del territorio regionale in cui l a mappa del rischio indicata sul sito https: www.worklimate.itscelta-mappasole-attivita-fisica-alta riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Regione ha firmato l’ordinanza di sospensione lavoro all’aperto

