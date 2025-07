Sommer l’Inter non chiude alla cessione! C’è un interesse

L’interesse del Galatasaray si estende oltre Hakan Calhanoglu, coinvolgendo anche Yann Sommer. La recente discussione tra club e giocatore ha acceso i riflettori sul futuro del portiere svizzero, che ha concluso il suo secondo anno con l’Inter, arricchito da due trofei. Mentre la cessione rimane una possibilità, Fabrizio Romano conferma che i nerazzurri non sono ancora chiusi a questa soluzione. La situazione resta in evoluzione e tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Nelle ultime ore il Galatasaray non ha mostrato interesse solamente per Hakan Calhanoglu, ma anche per Yann Sommer. L’Inter non chiude alla cessione, Fabrizio Romano ha spiegato tutto. POSIZIONE – Yann Sommer ha chiuso con il Fluminense il suo secondo anno con la maglia dell’ Inter. Ha vinto due trofei da giocatore nerazzurro, entrambi alla prima stagione: la Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli, lo scudetto numero venti della storia del club meneghino. Il portiere ha ricoperto un ruolo decisivo nei successi dell’Inter e anche quest’anno senza trofei ha fatto la sua buonissima figura. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer, l’Inter non chiude alla cessione! C’è un interesse

