Palazzo a fuoco a Cherasco nel Cuneese

Un incendio di vaste proporzioni ha sconvolto Cherasco, nel Cuneese, avvolgendo un edificio in piazzetta degli Orti. Le fiamme, alimentate da una notte inquietante, hanno richiesto l'intervento di squadre provenienti da Alba, Bra, Fossano e Savigliano, con un’autoscala arrivata sul posto. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare il fuoco e garantire la sicurezza dei residenti. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, sperando in una risoluzione rapida e sicura.

Un vasto incendio è scoppiato in serata nell'abitato di Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Le fiamme hanno avvolto l'intero palazzo e sul posto ci sono squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Alba, Bra, Fossano e Savigliano. Il comando provinciale di Cuneo ha inviato un'autoscala. I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme, ma anche per verificare la presenza all'interno di residenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Palazzo a fuoco a Cherasco, nel Cuneese

