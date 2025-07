Trump stravince alla Camera approvata la Big beautiful bill | Daremo inizio all’età dell’oro

In un clima politico carico di tensione, Trump conquista ancora una volta la Camera, approvando la rivoluzionaria "Big Beautiful Bill" e annunciando l'inizio di quella che chiama l'età dell'oro. Nel frattempo, i democratici sono sorpresi dalla crescita di un potenziale nuovo leader, Hakeem Jeffries, che ha tenuto impegnata l'Aula per quasi nove ore. Un quadro politico in fermento che promette sviluppi sorprendenti nei prossimi mesi.

Il voto alla Camera non ha regalato particolari sorprese sul fronte dei repubblicani. I democratici, invece, si sono trovati ad assistere all'ascesa di un possibile nuovo leader. Si tratta di Hakeem Jeffries che ha tenuto impegnata l'Aula per ben 8 ore e 45 minuti, ricordando con una certa precisione Barack Obama. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump stravince alla Camera, approvata la Big beautiful bill: “Daremo inizio all’età dell’oro”

