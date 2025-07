Inter è UFFICIALE l’accordo | dopo Bonny ha firmato anche lui

Dopo un’estate ricca di tensioni e delusioni, l’Inter torna a far parlare di sé con l’ufficialità dell’accordo con Bonny, siglato dopo la recente firma. Un momento che segna una svolta in un periodo difficile, tra un possibile triplete sfumato e una finale di Champions da dimenticare. La stagione ha lasciato il segno e ora, più che mai, i tifosi sperano in un rilancio che riporti l’Inter sulla strada della gloria, partendo dalla rinnovata fiducia nel suo talento.

Inter, dopo l'acquisto di Bonny la società ufficializza il nuovo accordo raggiunto con il calciatore. Ha appena firmato Dal possibile Triplete alla "tripla" disfatta culminata con la disastrosa finale di Champions, gli ultimi mesi in casa Inter sono stati a dir poco horror. Dulcis in fundo, è arrivata l'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club per mano del Fluminense, arrivata tra mille polemiche dopo le durissime parole del capitano Lautaro Martinez, che ai microfoni di DAZN ha invitato ad andare via chi non ha voglia di continuare a difendere i colori dell'Inter. (SerieANews – LaPresse) Parole che, come confermato da Marotta, avevano un obiettivo preciso: Hakan Calhanoglu, che di tutta risposta ha emesso un comunicato pubblicato sui suoi account social per difendersi dalle accuse e rinnovare il suo amore per l' Inter.