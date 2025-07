Esplosione a Torre del Greco | muore il 64enne Diego Olimpiade i dubbi degli inquirenti

Una tragedia scuote Torre del Greco: un’esplosione improvvisa ha distrutto parte di un edificio in largo Benigno, portando via la vita di Diego Olimpiade, 64 anni. Le cause dell’incidente sono ancora avvolte nel mistero e gli inquirenti studiano ogni dettaglio, tra ipotesi di fuga di gas e scenari più inquietanti. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini proseguono.

Un boato, un crollo e la corsa in ospedale. Una tragedia sconvolgente ha colpito Torre del Greco: Diego Olimpiade, 64 anni, è morto in seguito a un’esplosione che ha provocato il crollo parziale di un edificio in largo Benigno. L’uomo era stato soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate nel corso della giornata. Il sospetto di una fuga di gas o gesto estremo. L’esplosione è avvenuta intorno alle 12:40 di giovedì 3 luglio in un appartamento vicino al porto cittadino. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre Diego vivo dalle macerie. Dopo un primo ricovero all’ospedale Maresca, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove è deceduto nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Esplosione a Torre del Greco: muore il 64enne Diego Olimpiade, i dubbi degli inquirenti

Esplosione a Torre del Greco, crolla palazzina: almeno un ferito, si cercano dispersi - Un'onda di shock attraversa Torre del Greco: un'esplosione improvvisa provoca il crollo di una palazzina, lasciando dietro di sé feriti e incertezza.

