Marche firmato nuovo protocollo su trasporto pubblico locale

Un passo importante verso un futuro di mobilità più efficiente e inclusiva nelle Marche: oggi, ad Ancona, è stato firmato il nuovo Protocollo d’intesa tra Regione, associazioni dei consumatori e operatori del trasporto pubblico locale e regionale. Questo accordo, valido per il triennio 2025-2027, punta a migliorare la qualità del servizio, rendendolo più accessibile e sostenibile per tutti i marchigiani. Un impegno concreto per una regione sempre più vicina alle esigenze dei suoi cittadini.

Un servizio più efficace, accessibile e di qualità per tutti i marchigiani. È stato sottoscritto oggi ad Ancona a Palazzo Leopardi il nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione Marche, le Associazioni a tutela dei consumatori e gli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, sia ferroviario che automobilistico, valido per il triennio 2025-2027. L ‘accordo coinvolge, oltre alla Regione, le principali aziende di trasporto marchigiane (Trenitalia, Adriabus, Atma, Contram Mobilità, Trasfer e Start Plus) e le associazioni dei consumatori riconosciute sul territorio (Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, firmato nuovo protocollo su trasporto pubblico locale

In questa notizia si parla di: trasporto - marche - protocollo - pubblico

Regione Marche, siglato protocollo trasporto pubblico locale 2025 – 2027 - Un nuovo capitolo si apre nel trasporto pubblico delle Marche: è stato firmato il protocollo d’intesa tra Regione, aziende di trasporto e associazioni dei consumatori, che garantirà innovazioni e servizi migliorati dal 2025 al 2027.

Via al protocollo nelle Marche sul trasporto pubblico locale. Firmato da Regione, associazioni consumatori e operatori del tpl #ANSA Vai su X

?Il 27 giugno, la Mole di Ancona ospiterà la celebrazione del 25° Anniversario della Dichiarazione di Ancona e dell'Iniziativa Adriatico Ionica! A partecipare figure istituzionali di rilievo, tra cui: Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche), Maria Tripodi Vai su Facebook

Firmato il nuovo Protocollo d’intesa tra Regione Marche, Associazioni dei consumatori e Aziende del trasporto pubblico locale; VIDEO Regione Marche, siglato protocollo trasporto pubblico locale 2025 - 2027; Via al protocollo nelle Marche sul trasporto pubblico locale.

Marche, firmato nuovo protocollo su trasporto pubblico locale - Un servizio più efficace, accessibile e di qualità per tutti i marchigiani. Si legge su lapresse.it

Regione Marche, siglato protocollo trasporto pubblico locale 2025 – 2027 - È stato firmato il nuovo protocollo d’intesa tra Regione Marche, associazioni dei consumatori e aziende del trasporto pubblico locale, sia ferroviario che automobilistico, valido per il triennio 2025 ... Lo riporta msn.com