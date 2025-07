Trump ' la mia legge lancerà gli Usa come un razzo'

Donald Trump ha annunciato con entusiasmo che la sua legge di spesa, definita come "il più grande provvedimento nella storia", lancerà gli Stati Uniti come un razzo. Prima di partire per l'Iowa, il ex presidente ha sottolineato l'importanza di questa legge, promettendo di portare il paese a nuovi livelli di crescita e successo. Un gesto audace che potrebbe segnare una svolta decisiva per l'economia americana.

"Il big, beautiful bill lancerà gli Stati Uniti come un razzo". Lo ha detto Donald Trump commentando la sua legge di spesa prima di partire per l' Iowa. "E' il più grande provvedimento di spesa nella storia", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'la mia legge lancerà gli Usa come un razzo'

