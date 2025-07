Premi negati fondi tagliati e teste rotolate | anatomia di un ministro in guerra con la cultura

Nel cuore di un Ministero della Cultura in tumulto, l’istituzione che un tempo difendeva i valori repubblicani si trova ora immersa in un clima di tensione e scontro. Premi negati, fondi tagliati e dimissioni clamorose sono solo la punta dell’iceberg di una lotta interna che rischia di minare le fondamenta stesse della nostra identità culturale. Lo Strega, tra risentimento e battaglie ideologiche, racconta una crisi che non può più essere ignorata.

Al Collegio Romano, un tempo bastione della cultura repubblicana, oggi regna un'aria acre, più prossima alla guerra di trincea che all'amministrazione pubblica. Il Ministero della Cultura, sotto la guida di Alessandro Giuli, si è trasformato in un laboratorio di scontri ideologici, crisi interne, polemiche costruite a tavolino e defezioni clamorose. Un cortocircuito sistemico che va oltre l'incidente di percorso. Lo Strega, tra risentimento e vuoto di memoria. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello del Premio Strega, con Giuli che ha accusato la Fondazione Bellonci di non avergli inviato i libri candidati, lamentando una presunta esclusione.

