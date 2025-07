Dazi l’Europa tra la prova di forza Usa e la Cina Ma non sembra volerlo ammettere

L’economia globale vive una tensione crescente tra USA e Cina, con i dazi all’Europa che fanno da sfondo a una vera e propria prova di forza. Nonostante le reticenze ufficiali, i dati indicano che, a lungo termine, questa escalation potrebbe generare circa 3.200 miliardi di dollari di tariffe aggiuntive nei prossimi dieci anni. Ma qual è il vero impatto di queste politiche sui mercati e sui consumatori?

Ai livelli attuali di dazi di circa il 15% in media, ipotizzando che i flussi del commercio si adeguino di conseguenza, nei prossimi dieci anni le tariffe produrrebbero circa 3.200 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, l’Europa tra la prova di forza Usa e la Cina. Ma non sembra volerlo ammettere

In questa notizia si parla di: dazi - europa - prova - forza

Web tax, come l'Europa potrebbe usarla per ripagare 350 miliardi di debito post Covid (e vendicarsi dei dazi di Trump) - La web tax proposta dall'Europa potrebbe rappresentare una strategia innovativa per ripagare il debito di 350 miliardi accumulato durante la pandemia, nonché una forma di risposta ai dazi imposti da Trump.

Via dazi, via barriere. Serve un grande mercato unico tra Europa, Stati Uniti, Canada e Messico. Chi crede nella libertà, crede nel libero scambio. Apprezzo e condivido pienamente la visione del segretario Antonio Tajani: difendere le imprese italiane significa Vai su Facebook

Tariffe doganali: l'Europa tra la prova di forza Usa e la muraglia cinese; Trump e il giorno dei dazi; Lagarde: “La forza dell’euro come valuta passa per la potenza militare dell’Ue”.

Dazi, l’Europa tra la prova di forza statunitense e la muraglia cinese - Ai livelli attuali di dazi di circa il 15% in media, ipotizzando che i flussi del commercio si adeguino di conseguenza, nei prossimi dieci anni le tariffe produrrebbero circa 3. Da msn.com

Nuova minaccia di dazi dagli Stati Uniti, l’Europa sotto pressione - Trump rilancia i dazi contro l’UE: entro il 9 luglio si rischia una guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Scrive msn.com