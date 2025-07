Wimbledon un' Italia mai vista | 5 azzurri al 3° turno E Sinner e compagni possono sperare

A Londra mai così tanti tennisti italiani avanti nel tabellone maschile: superato il primato del 1949. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, un'Italia mai vista: 5 azzurri al 3° turno. E Sinner e compagni possono sperare...

In questa notizia si parla di: wimbledon - italia - vista - azzurri

ATP Eastbourne 2025, Fritz guida il seeding dell’ultimo torneo pre Wimbledon. Italia al via con un poker di giocatori - L’attenzione degli appassionati di tennis si concentra sull’ATP Eastbourne 2025, dove Fritz guida il seedings in vista del prestigioso torneo pre-Wimbledon.

Venerdì i sorteggi a Wimbledon con quatto italiani teste di serie 1) Jannik Sinner 7) Lorenzo Musetti 22) Flavio Cobolli 32) Matteo Berrettini Forza Azzurri Vai su Facebook

Wimbledon, un'Italia mai vista: 5 azzurri al 3° turno. E Sinner e compagni possono sperare...; Infortunio per Matteo Arnaldi: le condizioni dell'azzurro in vista di Wimbledon; Sinner ad Halle, l'arrivo del tennista italiano in Germania. Video.

A Londra mai così tanti tennisti italiani avanti nel tabellone maschile: superato il primato del 1949 - Un’Italia che forse non ti aspetti e che piazza ben cinque azzurri al terzo turno dei Championships, mai successo nella storia. Segnala gazzetta.it

Wimbledon: l'Italia sogna azzurro e Sinner cerca il riscatto dopo la finale persa a Parigi - Gli italiani in campo lunedì 30 giugno Alle 12 Mattia Bellucci vs Oliver Crawford Alle 13:40 (orario stimato) Luciano Darderi vs Roman Safiullin Alle 14. msn.com scrive