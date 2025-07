Hancko Juve ritorno di fiamma | il difensore slovacco può tornare di moda! Bianconeri in agguato se salta il trasferimento all’Al-Nassr I dettagli

Il ritorno di Hancko alla Juventus potrebbe diventare realtà! Il difensore slovacco del Feyenoord, attualmente nel mirino dell’Al-Nassr, si prepara a riaccendere gli entusiasmi dei tifosi bianconeri. Se il trasferimento con i sauditi dovesse saltare, la Vecchia Signora potrebbe puntare nuovamente su di lui per rafforzare la linea difensiva nella prossima stagione. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le ultime novità di mercato.

Hancko Juve, può tornare di moda! Rivelazione di mercato sul difensore slovacco del Feyenoord, trattato dall'Al-Nassr. Le ultime novità. Il calciomercato Juventus sta definendo le proprie strategie di mercato per la stagione 20252026, cercando di rafforzare la squadra in modo mirato. Sebbene l'attenzione della dirigenza bianconera sia principalmente concentrata sul rafforzamento dell'attacco, non viene trascurata la difesa, e uno dei nomi che potrebbe tornare di grande attualità è quello di David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord. A riportarlo è Sky Sport. Il centrale è già stato un obiettivo di mercato dei bianconeri in passato, ed ora potrebbe rientrare nei piani di Damien Comolli, direttore generale della Juve, che lo ha seguito ai tempi del Fenerbahçe e lo ha sempre considerato un prospetto interessante.