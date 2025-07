Melato il ricordo di Arbore | L’amore? Scoccò con una canzone di Lucio Battisti

melato il ricordo di Arbore, l’amore scoccato con una canzone di Lucio Battisti. Tanta l’emozione di Renzo Arbore nel ricordare Mariangela Melato, in occasione dell’inaugurazione di una targa a Villa Borghese, dedicata alla sua memoria. “Come l’ho conquistata? Beh, ci guardavamo con grande ammirazione e un po’ di timidezza”, racconta Arbore, ricordando una serata speciale dove Battisti cantò per loro una canzone ancora sconosciuta, “Io...”. Un gesto che rimarrà indelebile nei cuori di chi ha

Tanta l’emozione con cui Renzo Arbor e ha ricordato la sua compagna Mariangela Melato, in occasione dello svelamento di una targa che commemora la memoria dell’attrice in un viale di Villa Borghese a Roma. “Come l’ho conquistata? Beh, per la verità ci guardavamo con grande ammirazione e un po’ di timidezza. Poi c’è stata una serata – ricorda Arbore – con Lucio Battisti che ci cantò una canzone che non conoscevamo ancora, perché appena nata: ‘Io vorrei. non vorrei. ma se vuoi’, e lì naturalmente è scoccata una immediata simpatia, che poi è diventata subito amore”. “Un ricordo particolare? Camminavamo in giro, ricordo serate e passeggiate per la Roma che amava molto: piazza Navona, via dei Coronari, Governo Vecchio. 🔗 Leggi su Lapresse.it