Bale guida la cordata che punta all’acquisto del Cardiff | offerta da 40mln di sterline

Una squadra di investitori, guidata dall'ex stella Gareth Bale, ha deciso di puntare in alto: con un'offerta di ben 40 milioni di sterline, si propone di portare il Cardiff City in una nuova era di successi e ambizioni. Questa mossa rappresenta un passo deciso nel mondo del calcio, dove passione e strategia si intrecciano per scrivere il prossimo capitolo della storia del club. La sfida è lanciata: riusciranno a conquistare il cuore della squadra e dei suoi tifosi?

Una cordata guidata da Gareth Bale ha presentato un'offerta formale di 40 milioni di sterline per acquisire il Cardiff City.

