Audizioni su organizzazione eventi sportivi venerdì 4 luglio

Se sei appassionato di eventi sportivi e desideri contribuire al loro successo, questa è l’occasione giusta. Venerdì 4 luglio alle 12, la Commissione Cultura della Camera ascolterà rappresentanti e stakeholder per discutere le nuove disposizioni urgenti sull’organizzazione di eventi di grande rilevanza. Un momento cruciale per plasmare il futuro dello sport nel nostro Paese, e tu puoi essere parte di questa importante conversazione.

ROMA – Venerdì 4 luglio, alle ore 12, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2488, di conversione del decreto n. 96 del 30 giugno 2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, svolge le seguenti audizioni: – rappresentanti dell’Associazione Libera – Giancarlo Viglione, responsabile dell’ufficio legislativo della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC – rappresentanti dell’Associazione nazionale esercenti funiviari – ANEF – rappresentanti della Federazione italiana di tennis e padel – Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it