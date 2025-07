Juventus con il Manchester United | la trattativa per Sancho si avvia

La Juventus accelera sul fronte mercato e si avvicina a un accordo con il Manchester United per Jadon Sancho. La richiesta dei Red Devils è di circa 29 milioni di euro, e le trattative tra i due club procedono in modo promettente, secondo quanto riferito da Luca Marchetti di Sky Sport. Se la trattativa dovesse andare in porto, si aprirebbe una nuova avventura per il talento inglese a Torino, rafforzando la rosa bianconera e alimentando l'entusiasmo dei tifosi.

La Juventus intensifica i suoi sforzi per portare Jadon Sancho a Torino, con il Manchester United che ha avanzato una richiesta chiara: 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro, per l'esterno inglese. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, i dialoghi tra i due club procedono in modo proficuo,

