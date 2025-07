Fair Play Menarini premi ai big dello sport La lezione dal palco | Il rispetto prima di tutto

In un mondo in cui i record abbondano, il vero traguardo è la lealtà e il rispetto. La 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini a Fiesole ha avuto il suo momento più grande nel Teatro Romano, dove campioni di sport hanno ricevuto riconoscimenti non solo per le loro imprese, ma per incarnare i valori che rendono lo sport un esempio di etica e umanità. Premi ai big dello sport, per ricordarci che il vero successo nasce dal fair play.

Fiesole, 3 luglio 2025 – Giganti dello sport con medaglie e record, ma soprattutto campioni di etica, lealtà e rispetto. Dopo la cena di gala a piazzale Michelangel o, questa sera nel Teatro Romano di Fiesole hanno sfilato i protagonisti della 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, per la consegna dei riconoscimenti a coloro che sono stati scelti per celebrare i valori dello sport. Fair Play Menarini, i premi ai big dello sport A cominciare dai portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo: lui, oro olimpico a Tokyo e campione mondiale nel salto in alto; lei, fuoriclasse della scherma.

