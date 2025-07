equitazione lorenzo de luca brilla con i valkenswaard united nella global champions league del principato di monaco

L'energia e la passione si sono fuse nel cuore del Principato di Monaco, dove la Global Champions League ha regalato emozioni indimenticabili. Tra le protagoniste di questa tappa, spiccano i Valkenswaard United e l’Italia, con Lorenzo De Luca che ha brillato in sella a Mangoon e Jappeloup. La sfida è stata serrata, e il talento di De Luca ha dimostrato ancora una volta quanto l’equitazione italiana possa competere ai massimi livelli. La gara si è conclusa con un risultato che resterà nella storia.

La Global Champions League del Principato di Monaco, valida come ottava tappa del massimo circuito di salto ostacoli a squadre del mondo, mette in evidenza i Valkenswaard United e anche un corposo pezzo di Italia. Il team di matrice olandese ha infatti visto imporsi la line-up formata dall'azzurro Lorenzo De Luca, in sella a Mangoon e Jappeloup, e dal belga Gilles Thomas, montante Qiara de Kalvarie e Qalista DN, con il crono complessivo di 137.79 condito da sole 5 penalitĂ , con De Luca nello specifico falloso nella prima tornata con un errore e poi perfetto nel secondo giro. Alle loro spalle i Basel Cosmopolitans, secondi in 130.