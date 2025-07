wimbledon sinner spazza via vukic e manda un segnale a tutti

testimoniato la sua superiorità con un 6-2 convincente, lasciando pochi dubbi sulla sua ambizione di conquistare Wimbledon. Sinner, con questa vittoria netta, invia un chiaro messaggio al circuito: è pronto a dominare l’erba di SW19 e a puntare al titolo più ambito. La sua performance al primo turno promette scintille e fa sognare i tifosi italiani, certi che il cammino verso la gloria sia appena iniziato.

Sinner, numero 1 del mondo, si è presentato a Wimbledon determinato a lasciare il segno sull’erba sacra di SW19 dopo la delusione di Halle. Sul Centre Court, l’italiano non ha dato scampo al polso di Vukic, dominando ogni fase del match. Il primo set, un 6?1 rapido e chirurgico, ha subito imposto la supremazia. Nel secondo è stato ancora più netto: la stessa sequenza di 6?1 che ha lasciato l’australiano in evidente difficoltà. Il terzo set ha visto un tentativo di reazione da parte di Vukic, ma Sinner ha chiuso il match con un autoritario 6?3, segnando un 6?1, 6?1, 6?3 che non ammette repliche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it