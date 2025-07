La Juve ci ripensa l’acquisto è già stato bocciato

La Juventus, dopo una delusione difficile da digerire contro il Real Madrid, si trova a dover rivedere le proprie strategie di mercato. In particolare, l'acquisto 232, che inizialmente sembrava una mossa promettente, è stato bocciato fin dal principio per le sue prestazioni. Ma cosa si muove ora alla Continassa? La squadra sta valutando attentamente le prossime mosse per rinvigorire il progetto e tornare a brillare in Serie A e in Europa.

Un acquisto già bocciato sul nascere per la Juventus, il calciatore non convince. Ecco cosa si muove alla Continassa. La sconfitta con il Real Madrid ha fatto male, inutile negarlo. Non solo per l'eliminazione dagli ottavi del Mondiale per Club, ma per quello che ha rappresentato a livello simbolico. La Juventus aveva retto bene per larghi tratti del match, mostrando anche sprazzi di personalità e una discreta organizzazione. Però, come spesso accade quando giochi contro squadre abituate a vincere tutto, il minimo calo si paga a caro prezzo. E così è stato: il caldo, la fatica, le gambe che non rispondono più, e tutto va in frantumi.

