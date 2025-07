Martina Gillio muore a 22 anni in palestra a Poirino | il malore durante l’allenamento

Martina Gillio, giovane studentessa di Economia all’Università di Torino, ha perso la vita a soli 22 anni durante un allenamento in palestra a Poirino, a causa di un improvviso arresto cardiaco. Un dramma che scuote tutta la comunità, ricordando quanto sia importante sensibilizzare sulla prevenzione e sui rischi legati alla salute cardiovascolare. Martina rappresenta una tragica chiamata all’attenzione: la vita può cambiare in un attimo, e ogni momento conta.

Un arresto cardiaco improvviso. Aveva solo 22 anni Martina Gillio, la giovane studentessa di Economia all’Università di Torino, morta a seguito di un arresto cardiaco mentre si allenava in palestra a Poirino. Il malore è arrivato all’improvviso, mentre era in sala pesi. I presenti e il personale hanno provato a rianimarla con il defibrillatore, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasporto in ospedale e lotta per la vita. Martina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, dove è stata ricoverata in rianimazione e intubata. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere dopo 24 ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Martina Gillio, muore a 22 anni in palestra a Poirino: il malore durante l’allenamento

In questa notizia si parla di: martina - gillio - anni - palestra

Tragedia a Torino: Martina Gillio muore a 22 anni dopo un malore in palestra - Una tragedia sconvolge Torino: Martina Gillio, giovane di 22 anni, perde la vita improvvisamente durante un allenamento in palestra.

Aveva 22 anni Martina Gillio, morta 24 ore dopo essersi sentita male mentre si allenava in una palestra, la Gym Studio, di Poirino, in provincia di Torino. La dichiarazione di decesso ieri sera in ospedale, alle Molinette di Torino, dove era stata portata d'urgenz Vai su Facebook

Una ragazza di 22 anni, Martina Gillio,è morta all'ospedale Molinette di Torino dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si allenava in palestra. La giovane stava svolgendo una sessione in sala pesi quando si è accasciata.E’ deceduta dopo 24 Vai su X

Malore fatale nella palestra senza aria condizionata, per Martina Gillio un aneurisma cerebrale a 22 anni mentre si allena; Malore in palestra, muore a 22 anni Martina Gillio: cinque giorni di lutto a Poirino; Ragazza morta a 22 anni in palestra dopo malore, forse dovuto al caldo.

Malore improvviso in palestra, Martina morta a 22 anni: il dramma dopo ore di agonia - Aveva un forte mal di testa, poi è stata colpita da arresto cardiaco nella palestra dove si allenava da anni. Come scrive notizie.it

Martina Gillio morta a 22 anni in palestra, il malore per il caldo davanti agli occhi del fidanzato. «Non c'era l'aria condizionata» - Martina Gillio è morta a 22 anni per il caldo mentre si allenava. Segnala msn.com