La destra va a caccia | la Camera dice sì alle doppiette nei valichi montani al Senato la legge quadro

Si torna a parlare di caccia nell'emiciclo della Camera dei deputati. Oggi, 3 luglio, in Aula sono proseguite le votazioni sul disegno di legge per la promozione e la protezione delle zone montane, noto come ddl Montagna. I parlamentari sono arrivati anche al voto su due degli emendamenti più controversi e discussi: il declassamento del lupo e la possibilità di caccia nei valichi montani. Entrambi sono stati approvati, suscitando un acceso dibattito in Aula. Durante la seduta, un deputato ha persino fatto risuonare un fischietto da richiamo – lo stesso usato dai cacciatori per imitare il verso degli uccelli – innescando la reazione immediata dell'opposizione.