Calciomercato Juve la rivelazione | sfuma quella firma! Rifiutata anche l’ultima offerta dei bianconeri Cosa succede ora

Il calciomercato della Juventus si infiamma tra sorprese e reti sfiorate: l’ultima firma promossa dai tifosi sembra ormai sfumare, con il rifiuto del Porto all’offerta per Conceicao che complica i piani di rafforzamento. La Vecchia Signora non si arrende e continua a cercare soluzioni vincenti per la stagione 2025/2026, ma cosa succederà ora? La risposta nel nostro approfondimento.

Calciomercato Juve, la rivelazione: sfuma quella firma! Il riscatto di Conceicao sarebbe sempre più lontano: novità sull'esterno portoghese. Dopo il no del Porto alla proposta della Juventus per Conceicao, il club bianconero non si arrende e continua a cercare rinforzi per l'attacco in vista della stagione 20252026. Con il Porto che ha rifiutato l'offerta, la Juve si ritrova a dover ripensare alla propria strategia di mercato, ma uno degli obiettivi principali resta Jadon Sancho. L'esterno inglese, che attualmente milita nel Manchester United, è tornato a essere una delle opzioni preferite dai bianconeri per rinforzare la fascia offensiva.

