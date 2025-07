Sancho Juventus i contatti proseguono | c’è un grande ostacolo che frena l’arrivo dell’esterno inglese dal Manchester United Cosa succede

La trattativa tra Juventus e Jadon Sancho si fa sempre più calda, ma un ostacolo persistente mette in stand-by il suo arrivo. I contatti continuano, con speranze di superare le difficoltà, mentre i tifosi sognano un colpo di scena. Fabrizio Romano svela gli ultimi aggiornamenti: cosa riserva il futuro dell'esterno inglese dal Manchester United? La risposta potrebbe arrivare presto, ecco cosa succede.

Sancho Juventus, i contatti proseguono: c’è un ostacolo! Rivelazione sul futuro dell’esterno inglese in uscita dal Manchester United. Ultime. Il mercato Juventus è entrato nel vivo. David e non solo: Fabrizio Romano, su Youtube, ha fornito importanti aggiornamenti anche sull’obiettivo per l’attacco Jadon Sancho. Ecco le sue parole sui bianconeri. SANCHO – « La Juventus ha già avuto dei contatti. Il vero punto è che il club non vuole coprire l’intero ingaggio del giocatore, è quasi impossibile questo, perciò o la richiesta si abbassa o diventa un’operazione complicata ». Sancho Juventus, le ultime sulla trattativa per l’esterno d’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com