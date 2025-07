Nuoto i convocati dell’Italia per i Mondiali di Singapore | 34 azzurri per la rassegna iridata

L’Italia si prepara a conquistare Singapore ai Mondiali di nuoto 2025, con una squadra di 34 talenti pronti a dare il massimo in tutte le discipline. Dal grande Gregorio Paltrinieri alle giovani promesse, il team azzurro si presenta competitivo e determinato. Con l’obiettivo di brillare in mare e in piscina, la nazionale italiana si appresta a scrivere nuove pagine di gloria nel panorama mondiale. La sfida è ormai alle porte, e gli azzurri sono pronti a fare la storia.

Il direttore tecnico Cesare Butini ha sciolto le riserve ed ha diramato l'elenco dei 34 convocati per i Mondiali senior 2025 di nuoto, in calendario a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto: l'Italia sarà in gara con 18 uomini e 16 donne, con la compagine azzurra al via in tutte le staffette del programma. Nell'elenco spiccano i nomi di Gregorio Paltrinieri, che sarà al via anche nelle gare in acque libere, previste dal 16 al 20 luglio, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Benedetta Pilato e Silvia Di Pietro, mentre la linea verde sarà assicurata dai giovani Carlos D'Ambrosio, Sara Curtis e Bianca Nannucci, con quest'ultima che ha compiuto 17 anni lo scorso 24 marzo ed è la più giovane del gruppo.

