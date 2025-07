Bivio Juve | il Psg rallenta Kolo Comolli insiste per Osimhen

Il mercato estivo si infiamma con il bivio Juve-PSG: i francesi resistono sul prestito di Kolo Comolli, mentre il Chelsea tiene d’occhio Osimhen. Parigi non fa sconti e apre nuovi contatti per il nigeriano, studiando attentamente la strategia migliore. Tra trattative, incontri e mille incognite, il futuro dei grandi nomi del calcio si delineerà nelle prossime settimane, promettendo colpi di scena sorprendenti.

