Riprende un’orsa da vicino | ucciso in diretta Ha filmato la sua morte!

Un dramma improvviso sulla spettacolare Transfagara?an, la celebre strada montana della Romania, ha sconvolto tutti. Omar Farang Zin, un turista italiano di 48 anni, è stato tragicamente ucciso da un orso durante un tentativo di nutrirlo, in un incidente che ha anche coinvolto una telecamera. La sua morte ha suscitato grande scalpore, sottolineando i pericoli nascosti tra le meraviglie naturali e la necessità di massima cautela.

Un giovedì fatale sulla spettacolare Transf?g?r??an, una delle arterie montane più celebri della Romania, ha strappato alla vita Omar Farang Zin, un turista italiano di 48 anni, in un tragico incidente con un orso. L’uomo, dipendente di SEA all’aeroporto di Malpensa, dove era stato recentemente promosso ad airport specialist dopo decenni come autista dei mezzi di pista, è stato vittima di un attacco mentre tentava di nutrire un orso, immortalando con il suo cellulare gli istanti finali della sua esistenza. La sua morte, avvenuta in circostanze che molti ritengono avrebbero potuto essere evitate, solleva interrogativi pressanti sulla sicurezza dei turisti e sulla gestione della fauna selvatica in Romania. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Riprende un’orsa da vicino: ucciso in diretta. Ha filmato la sua morte!Â

In questa notizia si parla di: riprende - orsa - vicino - ucciso

Ad Avezzano riprende il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena; Riprende il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena; L'orso entra nel giardino e si rilassa a bordo piscina le incredibili immagini dalla California.

Runner ucciso dall'orsa: diciotto indagati per offese sui social - Diciotto indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso dall'orsa JJ4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole, in Trentino. Si legge su unionesarda.it

Catturata l'orsa che ha ucciso il runner - fem - alfemminile - Tramite l’utilizzo di una trappola a tubo e di frutta per attirare a sé l’animale, l’orsa è stata ... Secondo alfemminile.com