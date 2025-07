Jannik Sinner troverà un ‘terraiolo’ al 3° turno Ma Pedro Martinez non è nuovo a questi exploit a Wimbledon

Prepariamoci a un grande scontro a Wimbledon 2025: Jannik Sinner affronterà Pedro Martinez, il promettente spagnolo che torna ai sedicesimi dopo due anni. Nonostante la sua esperienza limitata nei grandi tornei, Martinez ha dimostrato di saper affrontare sfide importanti. La sfida tra talento e costanza si preannuncia emozionante: chi avrà la meglio e quale sorpresa ci riserverà questo match? Restate con noi per scoprire il risultato!

Sarà lo spagnolo Pedro Martinez l'avversario di Jannik Sinner nei sedicesimi del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: l'iberico raggiunge per la seconda volta a Londra il terzo turno, ottenuto già nel 2021, ma nei tornei dello Slam non ha mai superato questo scoglio. Il tennista spagnolo, attuale numero 52 del mondo, ha perso l'unico precedente contro il numero 1 del mondo, giocato a Roma nei trentaduesimi del 2022, quando l'azzurro si impose in due set con lo score di 6-4 6-3 sulla terra battuta capitolina. In carriera, però, è proprio il rosso ad aver dato le maggiori soddisfazioni a Martinez, che ha vinto l'unico titolo in carriera nell'ATP 250 di Santiago del Cile nel 2022, mentre ha perso l'ultimo atto sia a Kitzbuehel 2021 sia ad Estoril 2022.

